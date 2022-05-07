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  ما هي اللوحات التي تزين مقر بوتين في الكرملين؟

الثقافة والفن

  ما هي اللوحات التي تزين مقر بوتين في الكرملين؟
Sputnik
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قالت يلينا كريلوفا السكرتيرة الصحفية للإدارة الرئاسية الروسية، إن أكثر من 200 لوحة للفنان الروسي سيرغي أندرياكي وطلابه تزين المبنى الأول بالكرملين، حيث يعمل الرئيس فلاديمير بوتين.

قبل أربع سنوات، في 7 مايو 2018، تم حفل تنصيب الرئيس بوتين، وكانت هذه الفعالية تختلف عن سابقتها - اعتاد بوتين القدوم إلى الكرملين من مقر إقامته في ريف موسكو، لكن في عام 2018 حضر الحفل مباشرة من مكتب عمله. وحينها عرض التلفزيون للمواطنين لقطات لبوتين وهو يسير في أروقة المبنى الأول للكرملين، وقد زينت جدرانه بلوحات فنية، وتوقف رئيس الدولة بالقرب من إحداها لبضع ثوان، ونظر إليها بتمعن واهتمام.

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وأضافت كريلوفا القول: "هذه أعمال للفنان سيرغي أندرياك، 135 من أعماله تزين الجدران. وهناك أيضا أعمال لطلابه - 67 لوحة".

  ما هي اللوحات التي تزين مقر بوتين في الكرملين؟

ومن بين هذه اللوحات، يمكن ذكر لوحة "كاتدرائية القديس فاسيلي"، و"صباح يوم من يناير في الغابة"، و"عطايا سبتمبر" وغيرها.

ونوهت السكرتيرة الصحفية، بوجود معرفة شخصية بين بوتين والفنان المذكور أعلاه.

المصدر: نوفوستي

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