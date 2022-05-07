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بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات.. زواج بسنت شوقي ومحمد فراج (صور+ فيديو)

الثقافة والفن

بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات.. زواج بسنت شوقي ومحمد فراج (صور+ فيديو)
بسنت شوقي ومحمد فراج
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بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات، تزوج الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، في زفاف أقيم على مدى يومين على أحد الشواطئ المصرية.

وارتبط فراج وبسنت قبل 7 سنوات، إلا أن الخطبة لم تحدث سوى قبل نحو 3 أعوام. وفي شهر يونيو من العام الماضي، أقيم حفل خاص بعقد قران الثنائي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

بعدها انشغل الثنائي بتصوير عدد من الأعمال الفنية، قبل أن يقررا مؤخرا الاحتفال بحفل الزفاف على أحد الشواطئ على مدى يومين، أحدهما خصص لحفل الحنة، والآخر من أجل الزفاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي أقيم بسهل حشيش بمنطقة "الغردقة".

وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات.. زواج بسنت شوقي ومحمد فراج (صور+ فيديو)
بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات.. زواج بسنت شوقي ومحمد فراج (صور+ فيديو)
بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات.. زواج بسنت شوقي ومحمد فراج (صور+ فيديو)
بعد سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات.. زواج بسنت شوقي ومحمد فراج (صور+ فيديو)

المصدر: RT

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