قصر الكرملين يقيم اليوم حفلا موسيقيا كبيرا للمحاربين القدامى

يقيم نجوم المسرح الغنائي الروسي الجمعة 6 مايو في قصر الكرملين الحكومي بموسكو حفلا موسيقيا كبيرا للمحاربين القدامى بعنوان "دروس التاريخ".

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى ( 1941 – 1945).

rosguard.gov.ru

وقال ناطق باسم قصر الكرملين إن المحاربين القدامى هم بلا شك الشخصيات الرئيسية في هذا الحفل الذي يقام إحياء لذكرى من سقطوا في ميادين القتال ضد النازية.

وسيقدم نجوم الموسيقى الروسية في هذا الحفل أغنيات النصر العظيم. وسيشهد االجمهور أداء عرض كبير باستخدام تكنولوجيات موسيقية حديثة ومشاهد من الأفلام الوثائقية التي تعكس بطولات الحرب الوطنية العظمى.

ويشارك في الحفل الموسيقي الكبير الفنانون أوليغ غازمانوف، ألكسندر روزنباوم، إرينا أليغروفا، فرقة "لوبي" الموسيقية، ستاس ميخايلوف، ألكسندر بوينوف، أنيتا تسوي، تاتيانا بولانوفا، ألكسندر أوليشكو، بالإضافة إلى جوقة القوزاق" الموسيقية في إقليم كوبان وفرقة "بياتنيتسكي" الأكاديمية الروسية للموسيقى الشعبية والفرقة الموسيقية لقوات الحدود وجهاز الأمن الروسي وأوركسترا" "سيلانتيف" الموسيقية الكبيرة وإذاعة " أوفيوس" الروسية وغيرها.

المصدر: تاس