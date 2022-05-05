الموسكوفيون يختارون تحفة ترمز إلى متحف التاريخ بمناسبة عيد ميلاده الـ150

عرض متحف التاريخ الروسي على الموسكوفيين بضع تحف تاريخية ليختاروا منها تحفة واحدة ترمز إلى المتحف وكنوزه عن طريق التصويت على موقعي المتحف وبلدية موسكو.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لتأسيسه.

إقرأ المزيد

وقالت رئيسة قسم التسويق والعلاقات العامة في المتحف، ماريا بونوماريوفا، إن التحف المذكورة الفريدة من نوعها أخذت في مخازن المتحف، ومن بينها شهادة وشعار منحهما القيصر نيقولاي الأول (1825 – 1856) وزيره سيرغي أوفاروف، أبو أليكسي أوفاروف، بصفته مؤسسا لمتحف التاريخ وصورة البورتريه النادرة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثاني (1856 – 1881) وقطعة نقدية ذهبية بالنسر بوحيد القرن وصورة القيصر إيفان الرهيب، بصفتها أكبر قطعة نقدية أصدرتها روسيا في القرنين الـ15 والـ16 وغيرها من التحف النادرة.

واقترح المتحف على الجمهور اختيار أفضل وأندر تحفة تحكي عن تاريخ المتحف وترمز إلى كنوزه.

يذكر أن متحف التاريخ الروسي تم تأسيسه عام 1872 بمشاركة العضويْن في اللجنة العلمية الروسية الإمبراطورية، ألكسندر أوفاروف وإيفان زابيلين، اللذين قاما بصياغة فكرته وبدآ في تشكيل مجموعات من معروضاته.

المصدر: تاس