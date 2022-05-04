القضاء يرفض دعوى أمبر هيرد لإلغاء قضية التشهير وممرضتها توجه لها ضربة في المحكمة

تستمر محاكمة الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد للأسبوع الثالث، في محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، لتكشف معها حقائق ومعلومات عن الشخصيتين الشهيريتين.

وفي جديد القضية سمح القضاء لجوني ديب بالمضي قدماً في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، بعد أن كتبت الأخيرة مقالا في صحيفة واشنطن بوست عام 2018 تشير إلى نفسها على أنها "شخصية عامة تعرضت للعنف المنزلي".

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وبالرغم من تكرار طلب محامو آمبر هيرد برفض القضية بحجة أن جوني ديب قد فشل في عرض قضيته كمسألة قانونية وأنه لا يمكن لأي هيئة محلفين أن تقف لصالحه.

وكان قد طلب المحامي بن روتنبورن من القاضية بيني أزكارات، "شطب أدلة المدعي وإصدار حكم موجز كليا أو جزئيا للسيدة هيرد"، ولكن قضت أزكارات أن المحاكمة ستستمر، بعد الاستماع إلى الحجج المضادة من محامي ديب.

واستمعت المحكمة في الجلسة الأخيرة إلى إيرين فالاتي، المعروفة أيضا باسم إيرين بوروم، الممرضة السابقة لـ آمبر هيرد والتي ظهرت عن طريق الفيديو، أثناء استجوابها من أحد محامي ديب، واستعرضت معلومات فاضحة عن هيرد، بدءا من اجتماعهم الأول في أغسطس 2014، وأشارت فالاتي إلى تاريخ هيرد في تعاطي المخدرات بما في ذلك إدمان الكوكايين والمشروبات الكحولية، وأكدت الممرضة على التاريخ العائلي لتعاطي المخدرات.

وقالت إن لديها تاريخ من القلق، واضطراب الأكل، ونقص الانتباه بالإضافة إلى الاضطراب ثنائي القطب، والاعتماد على الآخرين والأرق العرضي، في موازاة ذلك أضافت في إفادتها أن هيرد كانت تعاني مؤخراً من نوبات غضب بالإضافة لمزاجها المتقلب.

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وأضافت فالاتي: "آمبر هيرد ثنائية الجنس، وكانت متزوجة من شريكة قبل العلاقة الحالية".

وقالت فالاتي: "أعربت هيرد عن قلقها للزوج والدكتور كيبر "طبيب ديب الشخصي" فهي كانت تشعر بالتوتر و الغيرة أثناء عمل زوجها و عدم حضوره".

وفي ملاحظة بتاريخ 29 أغسطس 2014، قالت فلاتي إن هيرد تحدثت خلال العشاء عن "ارتباكها" لأنها اعتقدت أن ديب أرادها "القضاء على مهنة التمثيل" والبقاء في المنزل.

وردا على سؤال عما إذا كان لديها انطباع بأن ديب أراد من هيرد أن يتوقف عن التمثيل، قال فلاتي: "لا أعتقد لقد كان شعورا من طرف هيرد فقط".

وأشارت فالاتي إلى غيرة هيرد المفرطة اتجاه ديب، ومحاولتها بشكل دائم اتباعه.

وأثارت تصريحات الممرضة الجدل على وسائل الإعلام، خصيصا بعد أن قضت المحكمة باستمرار القضية، والاستماع إلى جميع الشهور.

المصدر: ديلي ميل