نجم باليه روسي يتولى تقديم برنامج "مساء اليوم" التلفزيوني الشهير

سيتولى فنان الشعب الروسي ورئيس أكاديمية "فاغانوفا" للباليه، نيقولاي تسيسكاريدزه يوم 7 مايو الجاري تقديم برنامج "مساء اليوم" التلفزيوني الشهير.

وسيحل بذلك محل مقدّم البرنامج السابق، مكسيم غالكين، الذي غادر في أبريل الماضي روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال، تسيسكاريدزه، في مدوّنته على قناة "تليغرام" إن برنامجه التلفزيوني الجديد سيكرّس إلى الأغنيات العظيمة التي أبدعها المؤلفون الموسيقيون السوفييت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) والتي تمتعت بشعبية فائقة لدى الجنود وأبناء الشعب السوفيتي.

يذكر أن مقدم البرنامج السابق، مكسيم غالكين، غادر روسيا مع زوجته، آلا بوغاتشوفا، وابنه متوجها إلى إسرائيل حيث يقيم حاليا حفلات فكاهية أمام الجمهور الإسرائيلي. وسبق له أن أعلن أن إسرائيل هي وطنه، وإنه قد اتخذ موقفا مناهضا للعملية العسكرية الخاصة التي ينفّذها الجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: تاس