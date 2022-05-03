مطالب باستبدال آمبر هيرد في فيلم Aquaman الجديد

طالب محبو فيلم Aquaman باستبدال بطلة العمل النجمة أمبير هيرد بالنجمة العالمية أميليا كلارك، في الجزء الثاني من العمل المقرر طرحه العام المقبل.

وجاءت مطالبات المتابعين التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدر المعركة القضائية التي تجمع كل من النجم جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، العناوين الرئيسية للصحف، وتوجيه الاتهامات لهيرد بإساءة معاملة ديب، وكانت قد أضاءت الصحف على تقرير الطبيبة النفسية التي أشارت فيه، إلى إصابة هيرد بعدة اضطرابات نفسية، وكشف بعض التسجيلات الصوتية التي تثبت قيام هيرد، بالاعتداء على ديب.

ورغم أن هيرد لم تتعرض لفقدان أي دور لها في عمل سينمائي حتى الآن منذ بداية القضية، إلا أن مهنتها قد توضع على المحك بعد هذه المحاكمة بحسب النقاد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المطالبات باستبدال آمبرهيرد في الفيلم الجديد، بالنجمة إميليا كلارك، الذي اعتبر البعض أنها ستؤدي دور"ميرا" بحرفية وإتقان أكبر من هيرد.

I'd be perfectly ok with @emiliaclarke taking over the role of Mera to replace Amber Heard. ¯\_(ツ)_/¯ #DeppHeardTrial#Aquaman2pic.twitter.com/TW54NSfaIv — Thalia Ainsley (@thaliaainsley) April 28, 2022

Sad for all other actors in #Aquaman2 but #AmberHeard does not deserve 10 minutes. #womancanbeAbusive2 , she is an abuser! Cut her, replace her. I will not watch 10 seconds of her. #JusticeForJohnnyDepppic.twitter.com/D33JpWFRWT — CherylFielder (@cherylandbooboo) April 30, 2022

Congratulations @Lepplady

On the change org petition to remove Amber Heard from Aquaman 2 @aquamanmovie#Aquaman2#AquamanAndTheLostAudiencepic.twitter.com/SitWuv2GMR — Justice 4 the Filthy Pirate. I'll Wait 🐙🏴‍☠️ (@J4HelloBeastie) April 28, 2022

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظر Aquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom في عام 2023.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون.

المصدر: epicstream