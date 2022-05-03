صورة من الحرم المكي تضع نجمة مصرية في مرمى سهام المنتقدين

أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية روجينا من الحرم المكي استياء كبيرا، وانتقادات حادة من بعض متابعيها.

واعتبر بعض المتابعين أن الحرم المكي مكان للعبادة وليس لالتقاط الصور، خاصة أن الصورة التي نشرتها روجينا كانت إعلانا عن مسلسلها الجديد الذي ستخوض به سباق الدراما الرمضاني لعام 2023، بعد نجاح مسلسل "انحراف"، الذي عرض في رمضان هذا العام.

وأشارت إلى أنها ستتعاون مع رؤوف عبد العزيز بمسلسل "ستهم" من تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، وعلقت على بوستر المسلسل، قائلة: "الحمد والشكر لله… الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه… بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل ستهم لرمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح… رائعة المؤلف ناصر عبدالرحمن… للمخرج رؤوف عبدالعزيز".

المصدر: RT