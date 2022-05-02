فنان العرب يعتذر من عائلة فنانين سعوديين راحلين

اعتذر فنان العرب، محمد عبده، إلى أهل الفنانين الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، بعد تصريحاته خلال أحد البرامج في شهر رمضان عن إرثهما الفني.

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وأكد عبده على أن الكلمات التي قالها حادة "شويتين"، مناشدا جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه بسبب ما قاله، مشيرا إلى أن هذه المقابلة خرجت تماما عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.

وفي وقت سابق، قال فنان العرب، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" للراحل طلال مداح "مسروقة"، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح لم يتركا إرثا وطنيا في الفن.

المصدر: RT