ملحن يرد على إساءة عمرو مصطفى له ويتوعد "وحياة ولادي ما حسيبك"

رد الملحن محمد رحيم، على إساءة الملحن والمغني عمرو مصطفى له، في منشور على "فيسبوك" هدد فيه مصطفى بكشف حقيقته وفضحه أمام زملاءه وتوعد بأخذ حق كل من أساء مصطفى له.

ونشر محمد رحيم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورة من انجازاته العالمية في مجال التلحين، وعلق عليها برسالة غاضبة موجهة مباشرة إلى عمرو مصطفى، وقال: "نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب وديل ال (عمرو) ما يتعدل لو علقت فيه قالب مبقاش إلا اللي بيطبلوا على ظهر الجيتار والمدعين يجيبوا سيره الملحنين العالميين اللي واخدين أعلى شهادات الاحتراف العالمية".

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وكان عمرو مصطفى قد سخر من الملحن محمد رحيم، خلال رده على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، عن رأيه في انتقاد محمد رحيم له، مشيرا إلى أنه يحب هجوم محمد رحيم لأنه "بيضحكه"، وهذا ما اعتبره رحيم إهانة له.

وتوعد محمد رحيم عمرو مصطفى، قائلا: "وحياة ولادي ما هسيبك المرة دي، وهكشف حقيقتك وأرجع حق كل الناس اللي جيت عليهم واذيتهم واللي أنا ساكت عليه طول السنين اللي فاتت بجد هصدمك بيه أعوذ بالله من الغيره والحقد اللي جواك من ناحيتي مش عايز تطلعني من دماغك أبدا طيب قابل بقى يا ملحن الترابيزة يا أبوكرد واحد يا جاحد".

وأثارت تصريحات عمرو مصطفى جدلا واسعا، عقب ظهوره في برنامج "حبر سري"، وتعمده الهجوم على عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ورد عدد من الفنانين والملحنين على تصريحات مصطفى والتي اعتبروها إساءة وهجوما من ملحن اعتاد على مهاجمة زملائه.

المصدر: المصري اليوم