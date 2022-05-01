"الاختيار 3".. اللقاء الأخير بين مرسي والسيسي

شهدت أحداث مسلسل "الاختيار 3" في الحلقة 29، آخر لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، قبل إصدار بيان القوات المسلحة.

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وفي ذلك اللقاء يقترح وزير الدفاع إعلان استفتاء شعبي على رئيس الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى نزع فتيل الأزمة في الشارع، لكن يرفض مرسي اقتراح السيسي ويتمسك بشرعيته في حكم البلاد ويرفض الأمر تماما.

ويقوم مرسي بتصوير مقطع فيديو تقوم الجماعة بتسريبه إلى أنصارها يحثهم فيه على الدفاع عنه والتمسك بوجوده، ما يدفعهم إلى ارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين في عدد كبير من الشوارع.

ثم يخرج مرسي في بث تلفزيوني للحديث للجمهور عن أهمية وجوده والتمسك بالشرعية، ضاربا بمطالب الشعب عرض الحائط دون الالتفات إلى رغبتهم في إزاحته، وعلى الجانب الآخر يحاول الفريق عبد الفتاح السيسي التمسك بالقرار الصحيح الذي يخدم الصالح العام للبلد بإزاحة الرئيس وجماعته.

المصدر: الوطن