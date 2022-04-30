هجوم على عمرو مصطفى بعد تصريحاته المثيرة للجدل

رد عدد من نجوم الفن على التصريحات الأخيرة للملحن عمرو مصطفى التي أثارت الجدل، حيث تحدث فيها عن نجاحاته وهاجم أصدقاءه المطربين والملحنين والشعراء.

وعلق نادر عبد الله على صفحة التواصل الاجتماعى بعد أن قال مصطفى أنه لا يستطيع تلحين كلماته قائلا: "صديقى الملحن الجامد أها.. حياتى أها عمرو مصطفى أنا كلامى لا عميق ولا تقيل زى ما أنت حاسس، أنت بس اللى ألحانك عاملة دايت من يومك ومحتاجة شوية فيتامينات".

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أكد تامر عاشور أن النجاح هو "أعمال مش كتر كلام.. وأقول هعمل وأسوي وعايش أتريق على ده وده بقالي سنين".

واختار الفنان تامر عاشور الرد بمنشور مطول على "فيسبوك"شدد من خلاله على أن التاريخ جميل ولكن التقييم يعتمد على الوقت، وبالتالي لا يمكن تقييم أحد إلا إذا ظل لنفس الفترة الزمنية يعمل ويقدم ألحانا وأعمالا، كما أن أبجديات عمل الملحن هي وجود مطرب يغني هذا اللحن، وإلا لن يكون هناك ملحن بالأساس.

ورد عاشور على كلمات مصطفى بأنه لا يتسطيع تلحين كلمات الملحن نادر عبد الله مستشهدا بأبرز الاعمال التي قدمها عبد الله وحققت نجاحات ومن بينها "أواخر الشتا" و"تصدق بمين" و"كلموها عني" و"بطمنك" و"ريحة الحبايب" و"خلينا نشوفك"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

وتحدث تامر عاشور عن الفنان عمرو دياب ورد على حديث عمرو مصطفى أن من ساعده هو الفنان الراحل عامر منيب وقال: "مش هاجيب سيره عمرو دياب كتير بس هو الڤاترينه اللي قدمتك للناس بـ "خليك فاكرني" سنه 99 يعني كان عندك 13 سنة حسب كلامك مع الإعلامية أسما إبراهيم، مش عامر منيب اللي قدمك عامر فعلا ليه فضل على كل الناس وأنا منهم بس مش هو اللي قدمك متزييفش التاريخ اللي عمال تتمسك فيه".

كما قال تامر عاشور لعمرو مصطفى "ما تطلع تتكلم كويس على فنانين مصر طيب"، متهكما على حديثه في اللقاء عن تغيير الذوق العام للمستمعين، معتبرا أنه يقول ذلك بسبب وجود أعمال ناجحة لم يشارك هو فيها.

وعاد عاشور لتاريخ عمرو مصطفى مع عمرو دياب مرة أخرى، حيث علق قائلا "روح ادي أغنية العالم الله دي لأي حد غير عمرو دياب مكنتش هتوصل للعالمية اللي أنت فرحان بيها". مضيفا:"السر في عمرو دياب صدقني".

وكان قد أطلق عمرو مصطفى عددا من التصريحات النارية، شملت عمرو دياب، وتامر حسني، ونوال الزغبي وأغاني المهرجانات، وهو ما دفعه إلى احتلال الترند خلال الساعات الماضية.

المصدر: RT+social media