بطل مسلسل "بطلوع الروح" يكشف عن جلوسه مع "داعشي" قبل بدء تصوير العمل

كشف الفنان أحمد السعدني كواليس مشاركته في مسلسل "بطلوع الروح" وتفاصيل تجسيده شخصية "أبو أسامة " قيادي من داعش.

وقال أحمد السعدني خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة نجوم إف إم: لم أتردد لحظة لقبول هذا العمل هو شرف لي، أنا لم أكن أعرف أي شيء عن عالم داعش"، وأضاف السعدني " في أول مقابلة للعمل جلست مع شخص يدعى "علاء" هو من أهل الرقة، وشخص آخر كان من "الدواعش" واستفدت منهما كثيرا سواء بالمادة المصورة والمكتوبة وكواليس الحياة وكانا معنا طوال الوقت في التصوير".

وتابع السعدني: "أنا من عشاق فن المخرجة كاملة أبو ذكري، وعرضت علي الدور وأنا أصور مسلسل "منورة بأهلها" مع المخرج العظيم يسري نصر الله، أرسلت لي رسالة تطلبني في مسلسل، وقبلت حتى من قبل قراءة السيناريو".

وأضاف السعدني متحدثا عن كواليس التصوير أن مخرجة العمل كاملة أبو ذكري اختارت أماكن رائعة، ويتم تصوير العمل في لبنان.

وأشاد أحمد السعدني بأداء الممثلة الشابة هاجر السراج التي تجسد دور "لينا" زوجته في المسلسل، وقال السعدمي: "هذه أول مرة تمثل فيها وقدمت المشهد بشكل رائع مع توجيهات الأستاذة كاملة أبو ذكري".

وعلق أحمد السعدني على الهجوم الذي حدث على المسلسل قبل عرضه وقال: مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة Twitter مكونة من لجان وموجه بشكل كبير، وما حدث كان حربا واضحة لا يوجد عمل يتم مهاجمته من صورة وبعدما عرض المسلسل ومن أول مشهد فرض نفسه بجودته.

ويذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

المصدر: نجوم إف إم