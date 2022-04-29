"فاتن أمل حربي".. مسلسل يثير الجدل حول قضايا المرأة

سلّط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على الضجة الحاصلة حول المسلسل المصري "فاتن أمل حربي"، الذي يناقش قضايا اجتماعية وقانونية تتعلق بالمرأة.

وصفت الناشطة الحقوقية، رحاب سمير، المسلسل المصري وحالة الجدل والهجوم عليه بأنه "فتح جرحا يحتاج إلى تطهير، وعند استخدام الكحول لتنظيفه، يسبب ألما، وهذا يدل على أن المسلسل ناقش حاجة بتوجع"، متابعة أن التخبط الحاصل حول المسلسل طبيعي، لأنه يسلط الضوء على قضايا عميقة تعاني منها النساء يوميا داخل البيوت أو في المحاكم.

يناقش مسلسل "فاتن أمل حربي" قضايا متعددة، كمشاكل المرأة المعنفة، ومعاناتها بعد الطلاق ابتداء من نبذ المجتمع للمرأة المطلقة مرورا في نزاعها لأخذ حقوقها قانونيا، والحصول على مسكن، وحضانة الأطفال.

وتابعت الناشطة المصرية أن المسلسل حقق دعما شعبيا كبيرا على الرغم من وجود قلة اعترضت على نواحٍ درامية ونصية ظهرت في بعض الحلقات، مضيفة أن مناقشة هذه القضايا خاصة موضوع "الولاية التعليمية" ضروري لتوعية الكثير من النساء اللواتي لسن على دراية بذلك بعد حصول الطلاق.

وحول الجدل المثار واتهام المسلسل "بالإساءة لعلماء الدين"، أضافت سمير أن المشهد الذي تعرض للانتقاد بأن البطلة ذهبت وسألت شيخا حول قضيتها، فهذا شيء طبيعي و"ليس كل الشيوخ ملائكة، ويمكن أن يجيبوا بطريقة غير علمية، وهذا شيء يحصل".

RT