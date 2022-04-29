المكتبة القومية الروسية تقيم معرضا لأغنيات الحرب الوطنية العظمى

أقيم في المكتبة الروسية القومية الجمعة 29 أبريل معرض " أغنيات الحرب الوطنية العظمى" وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ77 للنصر على ألمانيا النازية.

وتسلط المعروضات الضوء على تاريخ تأليف الأغنيات أعوام الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية ( 1941 – 1945). وقدم المعرض معروضاته على شكل دفاتر نوتات ومجموعات من الأغنيات ودواوين شعرية ومقالات من الصحف والمجالات ومنشورات وغيرها.

وقال المُشرف على المعرض، دميتري نيكولايف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن المعرض يروي قصة تأليف الأغنيات الأسطورية التي كان من شأنها رفع الروح المعنوية للجنود ولأبناء الشعب السوفيتي في التصدي للعدو.

وعلى سبيل المثال هناك قصة لظهور أغنية "وداعا أيتها الجبال والصخور" حيث أبدع عام 1943 جندي بحار قصيدة بهذا العنوان، فأرسلها إلى إحدى الصحف العسكرية التي نشرتها. ومع مرور الوقت استمع البحار العسكري بالراديو لأغنية لحنها الموسيقي، يفغيني جاركوفسكي، وتعرف فيها على أبيات قصيدته.

وأشار المُشرف على المعرض إلى أغنيات تمتعت بشعبية كبيرة أعوام الحرب الوطنية العظمى لدى الجنود، وبينها "الحرب المقدسة"، "السمراء"، كاتيوشا" وغيرها.

يذكر أن أعمال المعرض ستستمر لغاية 13 يونيو المقبل، ولن تلفت معروضاته أنظار كل من يهمه تاريخ الحرب الوطنية العظمى فحسب بل ومن يهتم بالتراث الثقافي لتلك الحِقبة الصعبة في تاريخ البلاد.

المصدر: تاس