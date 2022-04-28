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ممثلة مصرية شهيرة تدعو زميلتها لتناول وجبة الإفطار من عربة فول في الشارع.. شاهد رد فعل الأخيرة!

الثقافة والفن

ممثلة مصرية شهيرة تدعو زميلتها لتناول وجبة الإفطار من عربة فول في الشارع.. شاهد رد فعل الأخيرة!
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هالة صدقي مع نيللي كريم
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نشرت الفنانة المصرية هالة صدقي مقطع فيديو ظهرت فيه مع الفنانة نيللي كريم أمام عربة فول مدمس في أحد أحياء منطقة مصر الجديدة.

وظهرت صدقي وهي تقف بجوار صاحب العربة وتطلب منه إعداد وجبة إفطار لها، مكونة من الفول المدمس و"الطرشي"، ودعت زميلتها نيللي كريم لتناول وجبة "الفول" معها، ممازحة إياها: "عزماكي على الفطار، شوية فول، بدل يا حبيبتي ما أنتي متبهدلة في المحاكم، متبهدلة يا أختي ومتمرمطة ومحتاجة تغذية، وفقر دم".

وأضافت: "خلاص هجيب لك قطايف من عند واحدة صاحبتي قريبة هنا"، إلا أن الأخيرة فضلت تناول وجبتها برفقة فريق العمل.

وأشارت الفنانة خلال المقطع إلى عربة الفول، بالقرب من موقع تصوير أحد مشاهد مسلسل "فاتن أمل حربي" في منطقة مصر الجديدة.

المصدر: RT

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