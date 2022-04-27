فريق "كسرعضم" يحتفل بانتهاء تصويره رغم الجدل

احتفل فريق عمل "كسرعضم" بانتهاء تصوير المسلسل السوري، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء عرضه في شهر رمضان.

وشارك نجوم العمل صورا وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من موقع التصوير، أعلنوا من خلالها أن تصويرالمشاهد قد انتهى.

وجمعت المخرجة رشا هشام شربتجي طاقم عمل "كسرعضم" وطاقم عمل مسلسل "حارة القبة2 "، على السحور في مدينة دمشق على شرف نجاح العملين.

وشكرت شربتجي خلال الحفل الكاتب علي معين صالح على تحمله للضغوطات التي تعرض لها طاقم العمل خلال فترة التصوير، وأوضحت أن العمل بدأ بفكرة صغيرة وأصبح عملا دراميا متكاملا، استطاع أن يلامس الواقع.

ونشرت شربتجي عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" ما قالته أمام الحضور:" بلحظة من اللحظات خلال العشر سنوات أعربنا عن تعبنا وقررنا الذهاب والقيام بمشروع آخر ولكن اكتشفت أن النجاح في سوريا أجمل".

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واستطاع مسلسل "كسرعضم" أن يحقق انتشارا واسعا، حيث يطرح قضية الفساد في المجتمع وتبعات الحرب في سوريا على حياة الناس.

وأثارت قضية سرقة فكرة العمل من الكاتب السوري فؤاد حميرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، بعد أن اتهم حميرة الشركة المنتجة بسرقة نصه "حياة مالحة"، الذي توقف تصويره بسبب أحداث عام 2011 في سوريا.

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المصدر: RT+Social media