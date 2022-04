"بطلوع الروح".. اتهامات بالسرقة فما رد كاتب المسلسل؟

رد مؤلف مسلسل "بطلوع الروح" محمد هشام عبية على شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتباس قصة العمل من الفيلم الأمريكي Not Without My Daughter.

وقال المؤلف، في تصريحات لموقع صدى البلد: سمعت تلك الأقاويل مع بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل بطلوع الروح، ومن خلال ما تم نقله عن الفيلم، الذى لم أره حتى الآن، فمن الواضح أن تيمة العملين متقاربتان، وهي الانتقال من العالم الطبيعي إلى آخر منغلق، ففي الفيلم الآخر كان العالم المنغلق هو إيران، أما فى مسلسل بطلوع الروح فهو مدينة الرقة التى كانت مكان الدواعش".

واعتبر عبية أن المجتمعات المنغلقة تشبه بعضها البعض، مؤكدا أن مسلسل "بطلوع الروح" ليس مقتبسا من الفيلم، وذلك لوجود مادة خام وأحداث حقيقة استطاع من خلالها تكوين فكرة العمل والأحداث.

وأضاف عبية: "الفكرة في كيفية تناول الأفكار التي من الممكن أن تكون متشابهة، سواء من عمق الشخصيات أو بنائها"

وكانت قد وجهت اتهامات للعمل منذ بدء عرضه في منتصف شهر رمضان بسرقة الفكرة عن الفيلم الأمريكي "ليس بدون ابنتي" الذي صدر عام 1991 حول مواطنة أميركية يخدعها زوجها ويستدرجها إلى إيران حيث تتعرض للإساءة وتحاول الهروب.

كما وُجهت للمسلسل نفسه الاتهامات بسرقة جوانب من المسلسل السويدي Caliphate الذي عُرض عام 2020 وحقق نجاحا واسعا.

وإحدى قصص هذا المسلسل تدور حول "برفين"، وهي شابة مسلمة من السويد تعيش تحت سيطرة داعش في الرقة السورية مع زوجها العضو في التنظيم حسام وابنتهما المولودة حديثا لطيفة التي بدورها تحاول الهرب والعودة إلى السويد.

في تمثيليه اسمها بطلوع الروح السيناريو الابطال الفكره المشاهد حتي اللبس متاخد كوبي و بيست من تمثيليه سويديه اسمها caliphate "الخليفه" في ٢٠٢٠ و المسلسل بيتعمل تاني بنفس الغباء مفيش بربع جنيه فكره المشكله هنا ان الخلافه دي بتحصل في المنطقه العربيه بشكل كبير جدا pic.twitter.com/PolmJfWndG — kishiii (@mohamedkortam94) April 18, 2022

بطلوع الروح مبشر جدا تمثيل و اخراج و خاصةً منة شلبي بس تقريباً انا شوفت الدخلة دي قبل كدة في مسلسل Caliphate pic.twitter.com/VVJavuVgwH — Amira Badawy أم عالية (@AmiraBadawy2) April 16, 2022

ويضم مسلسل "بطلوع الروح" العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر، سوريا، الأردن، العراق، وتم تصويره في عدد من الدول، إلا أن الجزء الأكبر تم تصويره في لبنان.

ويضم مسلسل "بطلوع الروح" عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدني، ودياموند عبود، وعادل كرم ومن تاليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

إقرأ المزيد

المصدر: صدى البلد+Social media