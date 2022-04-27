بقيت 40 عاما في البيت الأبيض.. طرح لوحة "واشنطن كروسينغ ديلاوير" الشهيرة للبيع في مزاد علني

تستعد دار كريستيز الشهيرة للمزادات، لعرض لوحة "واشنطن كروسينغ ديلاوير" للبيع في مزاد علني في مدينة نيويورك الأمريكية الشهر المقبل.

وتقدر دار المزادات، أن تجلب اللوحة، التي رسمها الفنان الأمريكي الألماني إيمانويل ليوتز حوالي 20 مليون دولار.

وعلقت اللوحة في البيت الأبيض منذ سبعينات القرن الماضي وحتى 2014، وهي واحدة من أصل نسختين فقط باقيتين للفنان.

المصدر: وكالات

واللوحة هي نسخة مصغرة من لوحة أكبر معلقة في الجناح الأمريكي لمتحف "متروبوليتان"، بنيويورك، وتظهر أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن والجيش القاري في أثناء عبوره لنهر "ديلاوير" في الثورة الأمريكية.

وتم تدمير النسخة الأولى خلال غارة جوية في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، حسب ما قاله المتخصص في الفن الأمريكي بايج كيستينمان في كريستيز نيويورك.

وتم عرض اللوحة للبيع بالمزاد في كريستيز في 12 مايو 2022، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

المصدر: "واشنطن بوست"