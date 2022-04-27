شركة أمريكية سينمائية كبرى ترغب بالعودة إلى السوق الروسية

أعلن رئيس شركة Warner Bros. السينمائية الأمريكية لشؤون ترويج منتجاتها خارج البلاد أندريو كريبس عن رغبة شركته بإعادة أفلام الشركة إلى السوق الروسية .

أفادت بذلك الاثنين 25 أبريل بوابة Deadline الإلكترونية الأمريكية.

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وحسب البوابة فإن، كريبس، أعلن أنه يعوّل على انتهاء النزاع العسكري في أوكرانيا على الرغم من أنه لا يعرف كيف يمكن تحقيق ذلك، وقال في تقرير قدّمه في معرض CinemaCon الذي يجمع بين أصحاب دور السينما:" لا أعرف شيئا الآن، لكنني أدرك أن روسيا لا تتلقى طلبات بعرض الأفلام من هوليوود، بينما آمل بأن نبدأ في توريد منتجاتنا إلى روسيا مجددا".

يذكر أن شركة The Walt Disney Company السينمائية الأمريكية، شأنها شأن شركة Sony Pictures، كانت قد علّقت في وقت سابق نشاطاتها في روسيا، بما في ذلك عرض الأفلام وإنتاجها ومنح تراخيص العرض، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا. فيما يتعلق بورشة Warner Bros فإنها أجّلت عرض أول لفيلم "باتمن" كان يفترض أن يتحقق يوم 2 مارس في موسكو.

المصدر: تاس