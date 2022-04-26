الجزائر.. وفاة المغني والموسيقار شكيب بوزيدي

توفي اليوم الثلاثاء، المغني والموسيقار الجزائري شكيب بوزيدي، المعروف في عالم الديوان وموسيقى الساحل، إثر مرض عضال، حسبما علم من أقاربه.

وبدأ شكيب بوزيدي، العازف على عديد الآلات الموسيقية والملحن والمغني، خطواته الأولى في عالم الفن إلى جانب المعلم بن عيسى بهازة، قبل أن يؤسس فرقته الموسيقية الخاصة في فن الديوان.

كما سبق له أن كرم في عديد المناسبات واستطاع في مسيرته الفنية استكشاف موسيقى بلدان الساحل وآلاتها حيث شرع في مغامرة موسيقية تقوم على البحث والدمج، أثمرت بإنشاء فرقة "إفريقيا سبيربت".

وشارك الراحل شكيب بوزيدي، في برامج أمريكية للتبادل الثقافي، حيث قدم عروضا مع فرقته في الولايات المتحدة، كما شارك مؤخرا في إقامة الإبداع "وان بيت صحارا" التي كان مديرها الفني.

المصدر: "الخبر"