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الفنان فيليب كيركوروف ينوي تقديم مسرحية "علاء الدين" للجمهور الروسي

الثقافة والفن

الفنان فيليب كيركوروف ينوي تقديم مسرحية
muzhyazheny.ru
المغني فيليب كيركوروف
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يحتفل فنان الشعب الروسي المشهور، فيليب كركوروف يوم 30 أبريل بعيد ميلاده الـ55.

وقد أجرت وكالة "تاس" الروسية مقابلة مع الفنان حيث تحدث عن خطط إبداعية يريد تحقيقها مستقبلا.

الفنان فيليب كيركوروف ينوي تقديم مسرحية
familytraveller.com
صورة أرشيفية

وقال إنه يخطط لأن يُحضر إلى روسيا مسرحية برودواي الموسيقية "علاء الدين" وينوي أن يؤدي فيها دور الجني. وأوضح قائلا:" تعجبني جدا مسرحية برودواي الموسيقية "علاء الدين" من الإخراج الموسيقي لـ آلان منكن، وأعوّل على أداء دور الجني فيها. هذا هو حلمي الأكبر وهدفي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".

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وأوضح أنه قد بدأ محادثات بهذا الشأن مع أصحاب الحقوق المحفوظة، لكن تم تعليق المشروع بسبب تفاقم الأوضاع العالمية، إلا أن الفنان يأمل بتوقيع اتفاقية في المستقبل وقال: "الأطفال يريدون حكايات، وإننا نستطيع تحقيق هذا المشروع بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" الموسيقية قائمة على فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل الاسم نفسه من إنتاج ورشة Walt Disney Animation Studios عام 1992. وتولى، آلان منكن تأليف الموسيقي فيها. وأقيم العرض الأول للمسرحية في مسرح "نيو أمستردام" في برودواي في عام 2014.

المصدر: تاس

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