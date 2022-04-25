تركي آل الشيخ يطرح برومو أول مسلسل من تأليفه (فيديو)

طرحت شركة "رزام" لإنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى البرومو الدعائي لمسلسل "الثمانية"، وهو أول مسلسل من تأليف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي اَل شيخ.

وكتب آل الشيخ عبر "تويتر" تزامنا مع طرح البرومو: "أولى إنتاجات رزام التي أهتم فيها في جودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة.. رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها. ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم".

بكوكبة من النجوم من السعودية ومصر والبحرين والشام والمغرب العربي … وبنجوم من العالم … سعيد بأول تجربة لي واتمنى لها التوفيق ان شاءالله … اشكر كل من شارك في هذا العمل واتمنى يعجبكم … عقبال ما اصير رسام 😂 pic.twitter.com/Namj5lmZ9d — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 24, 2022

وأضاف: "مسلسل الثمانية أشكر فيه إدارة MBC وعلى رأسها الشيخ وليد البراهيم على ثقته بالفكرة ودعمها، واشكر محمد عبدالمتعال مدير MBC مصر".

وتابع: "المسلسل من إخراج أحمد مدحت وستاف عالمي في التصوير والموسيقى والخدع البصرية. وبطولة الفنان الجميل آسر ياسين والفنان الممتع خالد الصاوي وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي ونجوم عالميين".

وتمنى آل الشيخ أن يحظى المسلسل بالرضا والاستحسان، قائلا: "أتمنى أن يحوز رضاكم واستحسانكم وتكون ردة الفعل تدفعني للمزيد. تركت توقيت العرض لما يراه الشيخ الوليد (رئيس مجلس إدارة مجموعة أم بي سي) والقائمين على منصة شاهد فأنا واثق في خبرتهم في هذا الموضوع".

وقال في تغريدة أخرى "بكوكبة من النجوم من السعودية ومصر والبحرين والشام والمغرب العربي. وبنجوم من العالم، سعيد بأول تجربة لي وأتمنى لها التوفيق إن شاءالله. أشكر كل من شارك في هذا العمل وأتمنى يعجبكم. عقبال ما أصير رسام“.

المصدر: RT