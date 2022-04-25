الممثلة التركية هاندا آرتشيل تحقق شهرة لرسام جزائري خلال 5 دقائق

حققت النجمة التركية الشهيرة هاندا آرتشيل شهرة واسعة لرسام جزائري يدعى عادل، في أقل من 5 دقائق.

القصة بدأت حين قام الشاب الجزائري برسم النجمة العالمية الشهيرة ووضع الصورة على انستغرام. كما طالب من متابعيه مشاركة الصورة للتعريف بأعماله الفنية على أوسع نطاق.

وتفاجأ الشاب الجزائري أنه بعد من 5 دقائق على مشاركته الرسمة، قامت الممثلة آرتشيل بمشاركتها على صفحتها الرسمية على "انستغرام" عبر خاصية الـ"ستوري".

بدوره أعاد الرسام الجزائري عادل نشر الرسمة عبر خاصية الستوري وعلق عليها "يا إلهي لقد وصلتها خلال دقائق فقط". وأعاد نشرها مرة أخرى معلقا: "كنت أقول أنه من المستحيل أن أحققها، الآن حققتها".

كما حققت الرسمة أكثر من 38 ألف إعجاب. فيما ارتفع عدد متابعة بالمئات في أقل من 24 ساعة ليصل إلى 33 ألف و500 معجب.

المصدر: "النهار"