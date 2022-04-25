مزارع في قطاع غزة يعثر على تمثال الآلهة الكنعانية "عناة" آلهة الحب والجمال (صور)

أعلنت سلطات حركة حماس يوم الاثنين أن مزارعا فلسطينيا عثر على رأس تمثال حجري نادر عمره 4500 عام أثناء عمله فى أرضه جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة السياحة والآثار إن رأس التمثال من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 22 سم (6.7 بوصة) ويعتقد أنه يمثل الإلهة الكنعانية عناة، وتشير تقديرات إلى أنه يعود إلى حوالي عام 2500 قبل الميلاد.

وقال جمال أبو ريدة، المدير العام للآثار في الوزارة، في بيان إن "التمثال كنعاني ويعود للمعبودة الكنعانية عناة وهي آلهة الحب والجمال حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيتين".

وتضم غزة مجموعة من الآثار والمواقع الأثرية لأنها كانت طريقا بريا رئيسيا يربط بين الحضارات القديمة في مصر والشام وبلاد ما بين النهرين.

وفي يناير كشفت الجرافات التي كانت تحفر لمشروع إسكان بتمويل مصري أنقاض مقبرة تعود إلى العصر الروماني.

اكتشاف تمثال كنعاني في خان يونس جنوب قطاع #غزة يعود لـ2500 عام قبل الميلاد pic.twitter.com/J75s6uNHPv — الساهرة (@alsahera_ar) April 25, 2022

المصدر: أ ب