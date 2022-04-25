إلهام شاهين: سعيدة بكراهية الناس لشخصيتي في "بطلوع الروح"

أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها بردود أفعال المتابعين، على مسلسل بطلوع الروح، وأشارت إلى أن شعور البعض بالكره تجاه شخصيتها داخل العمل جعلها سعيدة، لأنها تكره الإرهاب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يعرض على شاشة MBC مصر، إنها رغبت في تقديم الشخصية، لكنها تكرهها، لافتة إلى عدم وجود شخص سوي وطبيعي يحب الدواعش والإرهاب.

وأضافت شاهين: كلنا ننبذ الإرهاب ونكرهه لأنه شر في الدنيا، داخلي أكره هذا الدور جدا، لكنه دور جديد ومختلف، وهناك بعض الأدوار التي لا يمكن أن تحبها، ومنها تقديم شخصية قاتلة أو تاجرة مخدرات أو مدمنة مخدرات.

وأشارت إلى أهمية كره الناس لشخصيتها والشخصيات المتطرفة في العمل، معتبرة أن هذه المشاعر دليل على كره الإرهاب والمتاجرين بالدين، وقالت: "داعش ليس دين ربنا أو الإسلام، هناك غوغائيون يقولون إننا نشوه الإسلام، لكننا نشوه داعش".

وأشارت شاهين إلى عدم تقبلها شخصيتها في العمل لافتة إلى أن هذا الحوار بعيد كل البعد عن شخصيتها، وأضافت:"لما واحدة تشتم وتقول مفيش حاجة اسمها وطن، ولما واحدة تشتم في الفن وتقول: (حنيت مرة أسمع أم كلثوم أستغفر الله العظيم يا رب)، ده كلام بالنسبة لي كارثة، وأنا بقوله قلبي بيتقطع، هذه شخصية نقيضة لي جدا".

وأثار مسلسل بطلوع الروح الجدل منذ بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ويتناول العمل قصة سيدة مصرية يتم خداعها وزوجها للذهاب إلى مدينة "الرقة" السورية، لتواجه مخاطر العيش مع التنظيم الإرهابي، وتبدأ رحلة الزوجة في محاولة للهروب من عالمها الجديد دون جدوى. والعمل من بطولة إلهام شاهين، ومنة شلبي، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم وإخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف محمد هشام عبية.

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المصدر: Mbc مصر