  أصالة نصري في أول تعليق على شائعات انفصالها عن زوجها

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل، حول شائعات انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر نشر صورة تجمعهما معا على "إنستغرام".

وشاركت أصالة، متابعيها بصورة سيلفى لها برفقة زوجها فائق حسن، عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" وكتبت عليها: الحمد لله نحنا مع بعض ولبعض.

واختارت أصالة الرد بهذه الطريقة على خبر طلاقها الذي انتشر قبل أيام، خاصة بعد غياب فائق حسن عن الحفل الذي أقامته أصالة في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، مما زاد من نسبة الشكوك عند الجمهور، خاصة وأن فائق يحرص على حضور جميع حفلات أصالة منذ زواجهما.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وتداولوها على حساباتهم، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والحب.

المصدر: RT+Social media