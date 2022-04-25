"موت زوجتي دمرني".. فنان لبناني قدير يعلن اعتزال التمثيل "منتظرا موته"

كشف الفنان اللبناني القدير، أحمد الزين، عن قراره باعتزال التمثيل وإنهاء مشواره الفني الذي يمتد لنحو 60 عاما، وقضاء بقية عمره في قريته بجنوب لبنان، "منتظرا موته".

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وفي حديث مع صحيفة "المدن" أشار الفنان أحمد الزين إلى أنه استمر بعمله، رغم مرضه، "بتوفيق ورضا من الله"، لافتا إلى أن حياته "تدمرت" بعد وفاة زوجته.

وتابع الممثل اللبناني القدير: "عندما أخلع ملابس أحمد الزين وأرتدي ملابس المعلم عبد الله في مسلسل "للموت"، أتخلص من 70% من وجعي، وعندما أنتهي من التصوير أعود وأرتدي مجددا ملابس أحمد الزين ولا أعود الى البيت بل إلى المستشفى..موت هدى دمرني وأنا أنتظر الاجتماع بها على أحرّ من الجمر".

وأوضح الزين أنه مصر على الاعتزال لأنه "نال قسطه من العلا لناحية العمل"، مضيفا: "بعد 60 عاماً من العمل في المجال يفترض بي أن أستريح! أشعر أنني بحاجة إلى كوكب آخر..أيام قليلة وأغادر إلى قريتي بعد تنظيف بيتي وتعقيمه، لقد قررت إعتزال كل شيء".

وبحسب "المدن"، فإن الفنان أحمد الزين يحمل شعار "الحياة كلها تمثيل"، حيث أنه "لا يجد الزين أي مشكلة في قضاء بقية عمره بعيدا عن التمثيل، رافضا عروضا من دبي ومصر، ومعتذرا عن دعوة للسفر الى أبيدجان، لأن تفكيره أصبح في مكان آخر بالقرب من زوجته هدى".



ومن أبرز الأعمال التي يعتز بها أكثر من غيرها خلال مسيرته الفنية الطويلة:

تلفزيونيا: مسلسلا "للموت" و"السنوات الضائعة".

سينمائيا: أفلام "طيف المدينة"، و"ناجي العلي"، و"الانفجار"، و"الممر الأخير"، و"أماني تحت قوس قزح"، و"خلة وردة".

مسرحيا: أشار الزين إلى أنه قدم خلال مشواريه 18 عملا مسرحيا يعتز بها جميعا، وفي مقدمها "الشهيد ابن البلد"، و"ابتسم أنت لبناني"، و"المهرج" لمحمد الماغوط، و"الطرطور".

المصدر: "المدن"