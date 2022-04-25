فنانة مصرية تهاجم مسلسل "إلهام شاهين" بسبب مشهد لأعضاء داعش

أثارت الفنانة االمصرية المعتزلة عبير جلال الشرقاوي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمت طاقم عمل مسلسل بطلوع الروح بسبب مشهد الخمر والذي اعتبرته غير منطقي.

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وردت الفنانة إلهام شاهين على عبير الشرقاوي، قائلة: "هي الخمرة اللي حرام والقتل والجلد والحرق حلال؟ مش بتشوفوا فيديوهات للدواعش وهما بيغتصبوا العراقيات؟ يعني كل دا حلال والخمرة هي اللي حرام خلاص؟ دا مش منطق".

وواصلت إلهام شاهين: "هما مش متدينين حقيقيين بل مدعين للدين ومحدش يعرف بيعملوا إيه خلف الأبواب المغلقة يعني اللي بيسافر من بلده ويروح بلد تانية ويحارب دا مش حبًا فيها بس هما مرتزقة وبيعملوا كدا عشان الفلوس مش أكتر، والإرهاب أصبح مهنة".

وأضافت إلهام شاهين: "دول ناس أفاقين ودا مش تدين حقيقي دي تجارة بالدين ودي رسالة مسلسل بطلوع الروح، وياريت الناس تزعل من الدواعش مش من الممثل اللي بيعمل دور داعشي".

وفي سياق متصل، كتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: طاقم عمل مسلسل الهبل بطلوع الروح.. الموضوع غبي مش معقولة نطلع الإرهابيين خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول مجموعة بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله وبيجاهدوا للموت في أي ثانية، دا شيء غير منطقي تماما وهما بيعتبروا نفسهم المسلمين اللي على حق.

ورد السيناريست عمرو محمود ياسين على هجوم الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، بعد أن هاجمت مسلسل "بطلوع الروح"، متعجبة من شرب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي للخمر.

المصدر: المصري اليوم + القاهرة 24