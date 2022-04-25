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أدهم النابلسي يرتل آية من القرآن في أول مقطع فيديو ينشره بعد الاعتزال (فيديو)

الثقافة والفن

أدهم النابلسي يرتل آية من القرآن في أول مقطع فيديو ينشره بعد الاعتزال (فيديو)
RT إنسغرام
الفنان المعتزل أدهم نابلسي
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في أول مقطع فيديو ينشره على صفحته الشخصية في "إنستغرام"، ظهر الفنان المعتزل أدهم النابلسي وهو يرتل آية من القرآن الكريم، ما أثار تفاعلا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر أدهم النابلسي أثناء ترتيله آية من القرآن الكريم بصوته، وتحديدا آية 35 من سورة "الزمر".

 في حين أعرب العديد من المتابعين عن إعجابهم بهذه التلاوة، وعن "فخرهم" بهذا الأداء.

أدهم النابلسي يرتل آية من القرآن في أول مقطع فيديو ينشره بعد الاعتزال (فيديو)

وفي ديسمبر الماضي، أعلن المطرب أدهم النابلسي خلال مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزاله الفن بشكل نهائي.

المصدر: RT

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