فيلم "الأوسكار الأول" الروسي يتصدر إيرادات شباك التذاكر في روسيا يومي العطلة الأسبوعية

تصدر فيلم "الأوسكار الأول" الروسي من إخراج، سيرغي موكريتسكي إيرادات شباك التذاكر الروسي يومي العطلة الماضييْن.

أفادت بذلك بوابة Kinobusiness.com الإلكترونية الروسية التي قامت بتحليل معلومات إيرادات دور السينما الروسية خلال فترة ما بين 21 و24 أبريل الجاري.

واستوحى المخرج في فيلمه من قصة تصوير الفيلم الوثائقي" دحر القوات الألمانية في معركة موسكو (نوفمبر 1941 مارس 1945)" الذي منح أول جائزة أوسكار في تاريخ السينما السوفيتية بفئة الافلام الوثائقية. ويروي الفيلم قصة المصوّرين الشابيْن السينمائيين السوفيتييْن الذين أحبا ممثلة واحدة، ورفض كلهم الإجلاء من موسكو خريف عام 1941 وشاركوا في المعركة وصوّروا فيلما وثائقيا نال جائزة أوسكار عام 1942 في الولايات المتحدة.

وبدأ الفيلم يعرض في 21 أبريل الجاري في دور السينما الروسية حيث حصد 20 مليون روبل خلال يومي العطلة الأسبوعية. وتضم بطولة الفيلم كلا من، تيخون جزتيفسكي وأنطون موموت وداريا جوفنر وغيرهم من الممثلين الروس الشباب.

وشغل فيلم "فينيك" للرسوم المتحركة من إخراج، دينيس تشيرنوف المكانة الثانية من حيث إيرادات شباك التذاكر التي بلغت 16.7 مليون روبل خلال اليومين. ويروي لفيلم قصة رب منزل يسخر دائما من أصحابه.

المصدر: تاس