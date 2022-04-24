عمرو أديب: "تركي آل الشيخ وقف جنبي وصاحب فضل عليّا"

أشاد الإعلامي المصري عمرو أديب بعلاقته برئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، معتبرا أنه "صاحب فضل عليه".

وفي رده على تساؤل بشأن علاقته بآل الشيخ، قال أديب:"أنا سعيد للغاية بهذا السؤال لأنه فرصة لكي أشرح للناس أن هذا الرجل، تركي آل الشيخ، صاحب فضل عليا. عندنا في مصر مثل بيقول لاقيني ولا تغديني، وتركي آل الشيخ لقاني وقف جنبي ودعمني وسندني".

وأضاف أديب: "يعني أنا في الوقت دا احنا كنا في رمضان انا فاكر الموضوع دا كويس أوي وكنا في زيورخ وكانت الدنيا بالنسبة لي صعبة، ومقفلة في وشي جدا فجاء تركي آل الشيخ وقالي تعالي اشتغل".

واستكمل:"أقسم بالله أنا بحلفلك أهو، كمقدم البرنامج، أنا ما كان هامني أنا هآخد كام ولا هعمل إيه.. أنا همني جملة واحدة قلها لي تركي آل الشيخ وقتها وهو بيسلم عليا وأنا ماشي.. قالي: يا عمرو لو سمحت طول رقبتي".

المصدر: "القاهرة 24"