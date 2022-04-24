مشهد في مسلسل "للموت 2" كاد أن يتسبب باحتراق البطلة

نشرت الفنانة اللبنانية، ماغي بو غصن، فيديو لكواليس مشهد من مسلسل "للموت 2" أثناء إشعال حريق كاد أن يتسبب بحادث مأساوي لها خلال أدائها دور سحر في العمل.

وجاء المشهد في الحلقة 22 بعد قرار سحر الانتقام ممن ساهم في مقتل صديقها وحبيبها أمير الذي جسد شخصيته، الممثل بديع أبو شقرا، حيث قررت إشعال النار بعمر الذي جسد شخصيته باسم مغنية، وعلقت ماغي على الفيديو: "جينا تنولّع عمر.. كنت احترقت أنا".

ونشرت ماغي صورة وداع لشخصية عمر، الذي ودع العمل بالحلقة 22 بعد أن انتقمت سحر منه.

وعلقت: "بين الأبيض والأسود.. موقف! عمورة رغم كل شيء بحبك"..

وشارك في بطولة مسلسل "للموت 2"، ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، وسام صباغ، تالينا بو رجيلي، ليليان تمري، أحمد الزين، رندة قعدي، ختام اللحام، بديع أبو شقرا، ريان حركة، وهو تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

المصدر:RT+Instagram