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مشاهدات "فيك لاف" لفرقة "BTS" الكورية تتخطى 1.1 مليار مشاهدة في "يوتيوب"

الثقافة والفن

مشاهدات
AP Chris Pizzello
فرقة البوب الكورية "بي تي إس"
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أعلنت وكالة "بيغ هيت إنترتينمنت" أن عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لفرقة البوب الكورية "BTS" بعنوان "فيك لاف" تخطى 1.1 مليار مشاهدة على يوتيوب يوم السبت الماضي.

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وأوضحت الوكالة أن الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل "لاف يور سيلف: تير"، الذي أطلق في مايو 2018، سجل الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث يصبح الفيديو هو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.

وتمتلك الفرقة 36 فيديو تخطى عدد مشاهداتها في "يوتيوب" 100 مليون.

المصدر: "يونهاب"

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