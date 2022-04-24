مشاهدات "فيك لاف" لفرقة "BTS" الكورية تتخطى 1.1 مليار مشاهدة في "يوتيوب"

أعلنت وكالة "بيغ هيت إنترتينمنت" أن عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لفرقة البوب الكورية "BTS" بعنوان "فيك لاف" تخطى 1.1 مليار مشاهدة على يوتيوب يوم السبت الماضي.

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وأوضحت الوكالة أن الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل "لاف يور سيلف: تير"، الذي أطلق في مايو 2018، سجل الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث يصبح الفيديو هو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.

وتمتلك الفرقة 36 فيديو تخطى عدد مشاهداتها في "يوتيوب" 100 مليون.

المصدر: "يونهاب"