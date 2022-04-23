مخرج كندي يعتبر حصوة كليته "عملا فنيا" ويعرضها للبيع

طرح المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ صورة حصوة استخرجت من كليته للبيع في مزاد بسعر 30 ألف دولار، معتبرا إياها عملا فنيا أفرزه جسده.

ووفق موقع SuperRare، عرض المخرج صورة الحصي كعمل NFT فني، بسعر مبدأي 10 إيثريوم (حوالي 30 ألف دولار)، موضحا أنه حين علم بوجود الحصى في كليته رفض طلب الطبيب تدميرها، معتبرا أن تلك الحصى عبارة عن "قطعة فنية خارجة من جسده".

وقال مخرج أفلام الرعب الشهير: "أعتقد أنها أجمل من أن تدمر"، مضيفا "لا أفهم سبب عدم وجود مسابقات جمال لباطن الجسد، كأجمل طحال، أو أفضل كلية".

وكتب المخرج الكندي في بيان مصاحب لعرض البيع: "أعتقد أن كل حجر يقدم جمالية فريدة من نوعها للبنية واللون والمحتوى العضوي الذي يتعامل مع لغز الجوهر، حقيقتي، الذي هو جسدي، من الداخل والخارج".

وبحسب موقع artnet، يرتبط اهتمام المخرج الجمالي بإفرازات جسده بإبداعاته السينمائية، ويأتي في وقت يستعد فيه كروننبرغ لطرح أحدث أفلامه "جرائم المستقبل"، الذي ترتبط فكرته بمفهوم "الجمال الداخلي"، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في شهر يونيو المقبل.

ويعد مشروع "الجمال الداخلي" هذا، ثاني مشروع NFT لكروننبرغ بعد فيلم "وفاة ديفيد كروننبرغ" الذي طرحه العام الماضي، حيث باع فيديو مدته دقيقة واحدة وأنتجه مع ابنته، مقابل حوالي 75 ألف دولار.

المصدر: SuperRare + artnet