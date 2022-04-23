"وين هيبتك يا أبو مريم؟".. ممثل سوري يثير الجدل بدوره كراقصة في مسلسل رمضاني

أثار الممثل السوري كرم الشعراني الجدل من خلال دوره كراقصة في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال الموسم الرمضاني الحالي، تزامنا مع دوره الحازم في مسلسل آخر "كسر العضم" الذي يعرض حاليا.

ويؤدي الشعراني في مسلسل "جوقة عزيزة" شخصية "عزمي نسوان" البعيدة بشكل كامل عن شخصية "أبو مريم" الشرير القوي في مسلسل "كسر عضم".

وأثار الجدل، مشهد له من "جوقة عزيزة" وهو يؤدي الرقص الشرقي في العمل، ليعلق الجمهور قائلا: "وين هيبتك يا أبو مريم".

كما يؤدي الشعراني شخصية أخرى وهي شخصية أبو مريم الحازمة في مسلسل "كسر عضم"، حيث أتقن أداء الشخصية الشريرة.

الجدير بالذكر أن كرم الشعراني تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011، وشارك في عدة أعمال.

المصدر: RT