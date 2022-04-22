محكمة مغربية تصدر حكمها في قضية المطالبة بوقف مسلسل "فتح الأندلس"

أصدرت محكمة مغربية حكمها في قضية المطالبة بوقف مسلسل "فتح الأندلس"، الذي يتم بثه على عدد من القنوات العربية بينها القناة المغربية الأولى، وأثار جدلا وانتقادات.

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وحكمت المحكمة الابتدائية في الرباط، "بعدم الاختصاص".

وكان الناشط رشيد بوهدوز رفع دعوى ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أمام القضاء الاستعجالي، "للمطالبة بوقف المسلسل الذي يبث في وقت الذروة، على اعتبار أنه "مهين لرموز المغاربة ويمس الوحدة الترابية للبلاد، ويهين الشعب المغربي، وبالتالي لا يجب أن يبث في قناة عمومية مغربية".

ونقل موقع "هسبريس"، عن بوهدوز أنه "سيلجأ إلى محكمة الاستئناف"، قائلا: "رفعنا الدعوى أمام القضاء الاستعجالي لأنه بالنسبة لنا هو الجهة التي يجب أن تنظر في ضرورة وقف المسلسل بشكل مستعجل".

وأثار المسلسل المذكور انتقادات عديدة، ووصل الأمر حد المطالبة بإقالة المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

ونقل "هسبريس" عن مصدر من داخل الشركة أن المسلسل هو "عمل درامي يستمد أحداثه من التاريخ، وفيه شيء من الخيال" وأضاف أن العمل "ليس وثائقيا يتطلب التحقيق التاريخي".

وإثر الإعلان عن قرار المحكمة وجه منتج المسلسل ومخرجه محمد العنزي الشكر للقضاء المغربي، وقال إن عرض المسلسل مستمر في المغرب:

المصدر: "هسبريس" + RT