فوز تركيين بمسابقة الأذان عبر برنامج "عطر الكلام" السعودي

فاز المؤذن التركي الشاب محسن كارا بمسابقة الأذان عبر البرنامج التلفزيوني السعودي "عطر الكلام"، متفوقا على مواطنه ألب جان تشليك الذي حل ثانيا في المسابقة.

وأعلن كارا عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي فوزه بالمسابقة، مرفقا إعلانه بمشاهد من الحلقة الأخيرة للبرنامج وإعلان النتائج.

وقال كارا في منشوره: "أحمد الله حمدا لا متناهيا على الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الأذان التي نظمت في مدينة الرياض، وأشعر بسعادة أخرى لأن أكون مع أخي ألب جان تشليك الفائز بالمرتبة الثانية في نفس المسابقة".

مؤذنٌ من تركيا، يتجاوز كل مراحل تصفيات برنامج #عطر_الكلام ✨

محسن كارا، الفائز بالمركز الأول في #مسابقة_القران_والاذان ❤️ pic.twitter.com/8fBBvqzBL9 — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

وحصل المؤذن التركي كارا على جائرة بقيمة 2 مليون ريال سعودي قدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، حيث شارك في البرنامج بحسب ما نشر كارا 42 ألف متسابق من 80 دولة.

فيما حصل تشليك على جائزة قدرها مليون ريال، أما المركز الثالث فكان من نصيب السعودي عبدالرحمن بن عادل وحل رابعا السعودي أنس الرحيلي.

تعرَّف على الفائزين بـ #مسابقة_القران_والاذان في برنامج #عطر_الكلام ✨

بجوائز مجموعها 12 مليون ريال سعودي، ضمن مبادرات #هيئة_الترفيه ❤️ pic.twitter.com/HEVxvsqn37 — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

و"عطر الكلام" هو برنامج لمسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية أطلق عام 2019، ويعد أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان معا وتشرف عليه وتنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

المصدر: وكالات