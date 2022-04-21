وزارة الثقافة الروسية: مسابقة "تشايكوفسكي" ستقام بالرغم من الحظر الدولي

لن يؤثر القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي للمسابقات الموسيقية بشأن استبعاد مسابقة "تشايكوفسكي" الروسية من قائمة المسابقات الدولية على إقامة المسابقة الروسية.

أعلن ذلك الأربعاء 20 أبريل ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية وقال:" إن استبعاد مسابقة "تشايكوفسكي" من الاتحاد الدولي للمسابقات الدولية لن يؤثر على إقامته في موسكو، مع العلم أن المسابقة تقام على مدى 60 عاما، وإنها تعتبر مفخرة وطنية لروسيا ولن تؤثر عليها أية قرارات ولو كانت دولية".

إقرأ المزيد

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن مسابقة "تشايكوفسكي" لا تزال مفتوحة لقبول طلبات المشاركة من بلدان أخرى.

يذكر أن الاتحاد الدولي للمسابقات الموسيقية الدولية WFIMC كان قد أفاد في وقت سابق باستبعاد مسابقة "تشايكوفسكي من عضويته.

ويشار إلى أن هذا القرار الذي نشر الثلاثاء 19 أبريل على موقع الاتحاد اتخذ في اجتماعه الطارئ على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية تم تأسيسها عام 1958 وأقر الاتحاد الدولي عام 1971 عضويتها فيه.

المصدر: تاس