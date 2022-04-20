على الهواء مباشرة: فؤاد حميرة و إياد نجار في مشادة كلامية حول "كسرعضم"!

تبادل الكاتب السوري فؤاد حميرة ومنتج مسلسل "كسر عضم" الاتهامات حول العمل، في جدال على الهواء مباشرة، حول ملكية النص والفكرة التي ادعى حميرة بأنه صاحبها.

ورد منتج مسلسل "كسر عضم" إياد نجار على اتهامات الكاتب السوري فؤاد حميرة بسرقة فكرة المسلسل من نصه "حياة مالحة"، الذي كان من المفترض إنتاجه مع نفس الشركة في عام 2011، وأوضح نجار قائلا إن حميرة لم يقدم لهم إلا 407 مشاهد بالنسخة الأولى عندما أرادوا تصوير "حياة مالحة".

وأضاف نجار خلال لقاء جمع الطرفين على قناة "العربية" ،أن حميرة سلم لاحقا 183 مشهدا أي ما يعادل 6 حلقات، مع وعود بتسليم كامل النص في اليوم اللاحق، إلا أنه أرسل قرص "CD" فارغا على أنه الحلقات المكملة للمسلسل، وعليه تقرر تصوير مسلسل آخر إثر فشل الشركة بالحصول على باقي الحلقات.

وبدروه نفى فؤاد حميرة كلام نجار وأكد أن قام بتسليم نص المسلسل كاملا من دون نقص، كونه كُتب وبيع لشركة "بانة للإنتاج" لمالكها عماد ضحية، وكان النص كاملا حتى آخر مشهد عندما اشتراه إياد نجار من الشركة، وهو ما كذبه نجار مشيرا إلى أن المسلسل كان سيصور كاملا لو توافر النص.

وأكّد صاحب شركة كلاكيت ميديا أن شركته دفعت المبالغ المترتبة عليها لكل من يعمل في المسلسل، وتم الاجتماع في منزل "حميرة".

وأضاف "نجار" أن الشركة سعت للتواصل مع "حميرة" عبر الممثل جمال سليمان لكن الأخير بعد انتظار شهرين أبلغهم أن عليهم اختيار نص آخر، ورد على اتهام حميرة له بالتشبيح قائلا: "التشبيح أن أعطيك حقك كاملا وأنتظر النص كاملا منك حتى أبدأ العمل عليه أم الذي يقبض النقود ويذهب".

واتهم حميرة الشركة المنتجة بسرقة الحقوق الفكرية لنصه "حياة مالحة"، وطالب باحترام حقه عن طريق ذكر اسمه كصاحب فكرة العمل، فيما أكد نجار أن العمل هو فكرة وسيناريو الكاتب علي معين صالح، وأن هذا النص ليس سيناريو معدل عن "حياة مالحة" قطعا.

وفيما يخص قصة المسؤول "أبو جرير" في نص "حياة مالحة" قال "نجار" إنه لا يعرفها لا هو ولا المخرجة، وبالنسبة لموضوع إصابة المسؤول بالإيدز أوضح نجار أن مسلسل "كسر عضم" يضم 20 مشهدا يتمحور حول الإيدز، وبين أن الكاتب علي معين صالح اقترح أن يضعوا مرضا واختار نجار الإيدز، مضيفا أن نص "أبو جرير" هو فوتوشوب.

وانتهت المواجهة بمشادة كلامية بعد أن قدم نجار عرضا لحميرة بأن يسلمه نص "حياة مالحة" كاملا لأنه أحب فكرة العمل معربا عن استعداده للتعاون ودفع ثمن المسلسل مجددا لكاتبه، لكن حميرة رفض العرض قائلا: شكرا إلو بس أنا بست التوبة من 2011 ما أتعامل مع إياد نجار.

وأكد نجار أنه سوف يقوم بالتعديل على نص "حياة مالحة" وإنتاجه وأن له الأحقية بالتصرف بالنص بعد أن دفع ثمنه، وقال:" أنا عرضت عليه وهو رفض". ليرد حميرة :"بيشرفني إني أرفض العرض". وينتهي الجدال برد نجار:" أنا يلي بيشرفني إني ما اشتغل معك أو ترجع المصاري على الأقل ..هذا اسمو تشبيح".

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المصدر: social media