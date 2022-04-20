نيللي كريم ترد على بيان الأزهر بخصوص مسلسل "فاتن أمل حربي"

ردت الفنانة المصرية نيللي كريم على بيان الأزهر، الذي اتهم فيه القائمين على مسلسل فاتن أمل حربي، بالإساءة و الاستهزاء بالدين الإسلامي.

وأكدت الفنانة المصرية أن المسلسل لا يحتوي أي استهزاء بالدين، وأنّ ذلك مجرد أشياء تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن من يشاهد المسلسل سيعرف أنه لا يحتوي على أي إساءة.

وأضافت في مقابلة مع برنامج ET بالعربي على mbc: "الهوجة قامت في الحلقة الأولى لما أنا رحت أخذ الفتوى، وسألت هل ربنا قال كده؟ هل ده كلام ربنا؟".

وتابعت كريم : "أنا اللي يخصني هو دوري وشغلي مع المخرج من الناحية الفنية، أما الناحية السياسية والقانونية، فهناك مراجعون للمسلسل، ولو حد عنده حاجة يناقشها مع الناس دول".

وبينت كريم أن هناك الكثير من الصحافيين الذين يحاولون إدخالها في حوارات حول هذا الموضوع، لكنها ترفض ذلك لأن ذلك الموضوع ليس قصتها.

وأشارت كريم إلى أنّ الدكتور سعد الدين الهلالي هو الذي راجع المسلسل بحذافيره وأن هناك بيانا يبين مسؤوليته عن كل حرف في المسلسل.

وكان مركز الفتوى التابع للأزهر قد نشر بيانا شديد اللهجة محذرا من تشويه صورة رجال الدين، وذلك بعد أن أثار المسلسل المصري جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، لمؤلفه الكاتب إبراهيم عيسى بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة من وجهة نظر الأزهر.

وكان قد أكد مركز الفتوى، في بيانه تعقيبا على المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم "أن الأزهر الشريف يدعم الإبداع المستنير الواعي، لكن المسلسل فيه تنمر مستنكر، وتشويه مقصود مرفوض".

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المصدر:RT+ Social media