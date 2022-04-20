بينهم ويجز وآية سماحة.. إصابات وتسمم وعمليات في الوسط الفني المصري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال آخر 24 ساعة، بأخبار شهدها الوسط الفني المصري، تنوعت ما بين حوادث مرورية وتسمم وعمليات جراحية واعتزال.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، أعلن مطرب الراب، ويجز، عن تعرضه لحادث في أثناء قيادته لدراجته نارية.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر ويجز صورة له أثناء وجوده في المستشفى، معلقا عليها بالقول: "لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث"، في حين كشف بعد ذلك عن أن الإصابة بسيطة في ذراعه.

هذا وأعلن الفنان محمود حجازي عن خضوعه لعملية جراحية بسبب خلع كتفه.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال محمود حجازي: "الحمد لله عملت عملية النهارده..كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه، وماعنديش إجازه ولسه بصور، بس الحمد لله على كل شي..العملية نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله، استكمالا للإنتهاء من الاعمال الرمضانية، ويارب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا".

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، كشفت الفنانة، آية سماحة، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحالة تسمم دخلت على إثرها المستشفى، إذ أنها وأثناء التصوير في منطقة شبرامنت، وبعد رش المكان بمبيد حشري بسبب الحشرات الموجودة فيه بكثرة، شعرت الفناة بدوخة وألم شديد، وتوجهت إلى المستشفى لعمل فحوصات طبية، وعقب نتيجة التحاليل تم نقلها إلى الطوارئ لإصابتها بتسمم، وإجريت لها الإسعافات اللازمة.

بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت المطربة المصرية المشهورة، زيزي عادل، اعتزالها مجال الغناء نهائيا، مشيرة إلى أنها قررت "الابتعاد عن الشهرة، التي هي من أكثر مغريات الدنيا".

المصدر: "الوطن"