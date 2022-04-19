مسلسل "انحراف" يسلط الضوء على إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي

يسلط المسلسل المصري "انحراف " الضوء على قضايا اجتماعية، في دراما تشويقية مليئة بالغموض، ومع تصاعد الأحداث يركز العمل على إبراز موضوع جديد إلى المشاهدين في كل حلقة.

وشهد العمل في الحلقة 18، تصاعدا شيقا ومثيرا، وكان من أبرز أحداث الحلقة مقابلة حور"روجينا" لشهد "سما إبراهيم"، ومعرفة تفاصيل حكايتها مع الأستاذ الجامعي أمير عادل "ميدو عادل"، والذي اتفق مع أحد الأطباء على الانتقام من شهد واستئصال رحمها دون علمها، مما جعل حور تبحث عن تفاصيل تخصه.

وركزت الحلقة على إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، في فضح قضايا الفساد، والمجرمين، وكشف الحقائق في بعض الأحيان، إذ حظيت شخصية شهد بحملة دعم ومساندة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعله فيها أمير عادل، وساهم هذه التفاعل بكشف شخصية مؤثرة في المجتمع.

وسلط مسلسل انحراف منذ بداية عرضه، الضوء على قضايا شائكة كقضية استئجار الأرحام، واستغلال بعض أساتذة الجامعة للطلاب، إضافة إلى جرائم القتل.

ومسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ويصطدمون بطبيبة نفسية تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

المسلسل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين.

المصدر: اليوم السابع