كاتب "كسرعضم" يرد على اتهامات فؤاد حميرة بسرقة نصه

رد الكاتب علي معين صالح مؤلف مسلسل "كسر عضم" على الاتهامات التي وجهت له بسرقة النص من سيناريو "حياة مالحة" للكاتب السوري فؤاد حميرة.

وكتب علي معين صالح منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي شرح من خلاله عدم صحة الاتهامات التي وجهت له.

وقال معين صالح: "كسر عضم هو نسيج لثلاثة خطوط درامية، خط الشباب، خط مالك وابنته يارا، وخط الحكم وأعوانه"

وتحدث عن خط الشباب قائلا: "الواضح ولجميع المشاهدين دون استثناء أن الخط بحواراته وأحداثه كاملة يحمل نبض الـ 2022، ولا يمكن أن يكون بأي شكل قد كتب في زمان فائت لارتباطه المباشر بـ أحداث الواقع".

وعن الخط الثاني وهو خط مالك وابنته يارا قال: "هذا الخط مليء بالمفاجآت للأيام القادمة، وإن كان أحد ما لديه تصور عن كيفية سير الأحداث، فلينشر ذلك مشكورا".

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وقال صالح عن الخط الثالث وهو خط الحكم : "كانت حكاية الحكم، المسؤول الفاسد الذي يقف ابنه في وجهه وينتقم منه بأن يهدم مصالحه وينتحر بعدها ليتركه للفضيحة ويكسر عضمه بما فعله، وصراع الثأر بينه وبين عبلة بعد أن كان سببا في مقتل زوجها".

تساءل هنا صالح ..هل هذه حكاية (حياة مالحة)؟.

وعن اتهام فؤاد حميرة له، اعتبر أن "ماتكلم عنه الكاتب والصحفي فؤاد حميرة عن تشابه الأحداث فيما يخص حدث الإيدز، وننوه أنه كون فؤاد لديه علم كيف ستدور حكاية لعبة الإيدز في مسلسل (حياة مالحة) فلينشر ذلك، وسنترك للجمهور الحكم في الحلقات القادمة إن كانت هذه الأحداث ستتطابق مع أحداث (كسر عضم)، وإن تطابقت فيه سنتوجه بـالاعتذار مباشرة للتعدي على حقوق الملكية الفكرية لفؤاد حميرة، وسأعتبر نفسي جاهزا لحكم القضاء في هذه المسالة".

وتابع صالح :"أما الآن بعد أن تم عرض 17 حلقة من مسلسل (كسر عضم)، نحن نتمنى في حال تطابق أي مشهد أو أي حوار مما سبق عرضه مع حوارات أو مشاهد مع نص (حياة مالحة)، فنتمنى أن ينشر ذلك على العلن عن طريق صور لنص (حياة مالحة) لبيان إن كنا قد تعدّينا على جهد فؤاد حميرة".

وأشار صالح إلى أنه تم السكوت طيلة هذه الفترة أملا في "عدم التشويش على نجاح عمل، هو عبارة عن جهد متكامل وشاق جدا من فنانين وفنيين لشهور طويلة من التعب"، مضيفا: "كنا على أمل أن نُطلع الجمهور بالحقيقة بعد انتهاء عرض العمل، ولكن استثمار هذا الخلاف من كل أعداء النجاح ضدنا، أوجب علينا أن نرد على هذه الافتراءات والفبركات".

وختم صالح قائلا: "لا اتهم الأستاذ فؤاد حميرة باستثمار نجاح كسر عضم لصالحه إطلاقا، ولا أكن له سوى الاحترام ولكن العتب كبير فسوء التفاهم وإن حدث له الكثير من الطرق للحل أراها أفضل من تبادل الاتهامات على السوشال ميديا".

وكان قد وجه فؤاد حميرة مؤخرا اتهامات للشركة المنتجة لمسلسل "كسر عضم"، بسرقة شخصيات من نصه حياة مالحة، الذي بدأ تصويره عام 2011 مع نفس الشركة المنتجة، قبل أن يتوقف سريعا مع بدء الأزمة السورية في ذلك العام.

المصدر: RT+ Instagram