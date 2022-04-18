سحر فوزي: ترند زواج الشيخ عبد العليم في "باب الحارة" من أم بشير أضحكني ولم يزعجني  

علقت الفنانة السورية سحر فوزي، على تريند زواج الشيخ عبد العليم وأم بشير في باب الحارة 12، بأنه لم يزعجها بل أضحكها وتفاعلت مع الصور والكلمات والأغاني التي أضيفت على المشهد.

وجاء رد فوزي في اتصال هاتفي مع إذاعة شام إف إم، إذ أضافت فوزي بأنها لم تواجه تنمر أو إساءة شخصية، والتريند كان بسبب تفاجئ الجمهور من تحول شخصية الشيخ عبد العليم، الذي عرف بالأجزاء السابقة للعمل بالواعظ الحكيم.

وأكدت فوزي بأن المشهد طبيعي جدا، وليس هنالك فيه ما يثير الدهشة، وأنها لم تجد في طلب الزواج ما يخالف الشريعة الإسلامية.

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وكشفت فوزي أنها ليست مع فكرة استمرارية تصوير أجزاء جديدة من باب الحارة، وأوضحت أنه أي عمل لا يكون من البداية كأجزاء، وتصبح الأجزاء المتعددة ركوب على موجة النجاح، يقلل من قيمته الفنية، ولفتت إلى أنها لم تتخذ قرار التواجد في الأجزاء القادمة.

وكان قد أثار مشهد في باب الحارة 12 جمع الفنانين السوريين عادل علي وسحر فوزي انتقاد وسخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل المتابعون مع المشهد الذي طلب فيه الشيخ عبد العليم الزواج من أم بشير، لتصبح قصة الحب التي جمعت هاتين الشخصيتين تريند مواقع التواصل.

المصدر: شام إف إم