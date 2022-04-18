يوتيوب يحذف أغنية "الشاب خالد ومحمد منير" بتهمة السرقة

حذف "يوتيوب" أغنية "عشان نفهم بعض" التي قدمها الفنان المصري محمد منير والفنان الجزائري الشاب خالد، إثر دعوى سرقة تقدم بها الملحن محمد رحيم.

وجاء حذف الأغنية التي قدمت على شكل إعلان ترويجي لأحد المصارف في مصر، بعد أن هاجم الملحن المصري صناع الأغنية متهما إياهم بسرقة اللحن، لافتا إلى أنه لحن قديم، ولم يتم الرجوع إليه في استخدام اللحن.

وعلق رحيم على صفحاته على السوشال ميديا، بعد أن تم حظر الأغنية بأنه، حذف اليوتيوب للأغنية تثبت واقعة السرقة، وتوعد بحظرها من الفضائيات تباعا.

وأوضح رحيم أنه أثبت أن الأغنية مسروقة من أغنية له قدّمت بنسختين، نسخة عربية غنتها إليسا والفنان الشاب مامي، وأغنية بالفرنسية للشاب مامي والمطربة الفرنسية zaho.

وحققت الأغنية قبل حذفها نسب مشاهدات عالية، وجمعت الشاب خالد ومحمد منير للمرة الأولى.

المصدر: RT+social media