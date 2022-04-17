أشرف زكي يكشف سرا عن ريهام حجاج: "هتزعل إني قولت"

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، عن دور النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.

وقال أشرف زكي خلال حلوله ضيفا في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "الكثير من النجوم مشاركين في مجموعات على تطبيق واتسآب لدعم النجوم المحتاجين، ومن بينهم شيكو وهشام ماجد ومصطفى خاطر وريهام حجاج، التي أفضل وضع اسمها بين قوسين، هتزعل مني إني قولت اسمها، وهي محلفاني مقولش، لكنها (شايلاني في الموضوع دا جامد)، وإدوارد".

وتابع: "كذلك الفنانة الجميلة الرائعة دنيا سمير غانم، أتمنى أن تسامحني دنيا عما سأقوله، ولكن في عز معاناتها لم تتوقف عن الدعم".

يذكر أنه يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ، وغيرهم من نخبة النجوم.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

المصدر: RT