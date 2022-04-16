مصر.. رئيس تحرير "صوت الأزهر" يشن هجوما لاذعا على مسلسل "فاتن أمل حربي"

هاجم رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر المصرية، أحمد الصاوي، صناع مسلسل "فاتن أمل حربي"، على خلفية تطرق المسلسل لبعض الأمور الدينية والتشكيك فيها.

وكتب الصاوي على "فيسبوك": "حسب تيتر مسلسل فاتن أمل حربي، فقد حظي المسلسل بمراجعة فقهية من الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن.. هذه في حد ذاتها مفارقة مهمة، فالمسلسل الذي يدعوك لعدم الاكتراث بالفقه ولا الفقهاء، احتاج فقيها لمراجعته".

واستطرد بالقول: "وليس أي فقيه، لكنه فقيه مثير للجدل مثل كاتب المسلسل، حيث تلاقى الاثنان في الاتفاق على أن المسلم مُلزم فقط بكلام ربنا، وليس كلام الفقهاء أو تفسيراتهم وتأويلاتهم".

وتابع الصاوي: "وقد راجت في نقد ذلك عشرات المنشورات الساخرة على السوشيال ميديا في الحديث عن الحشيش والاستروكس وغيرها من المحرمات التي لم ترد في القرآن لكن حرمها الفقهاء بقياساتهم وتأويلاتهم".

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وأثار مسلسل "فاتن أمل حربي" جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره لرجل الدين "بصورة غير لائقة"، من وجهة نظر الأزهر.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، تتقدم بـ14 قضية أحوال شخصية، وتتهم القانون بأنه لا ينصف المرأة.

المصدر: "القاهرة 24"