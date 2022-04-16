الشركة المنتجة لـ"كسر عضم" تتوعد بالرد على اتهامات سرقتها لفؤاد حميرة

ردت الشركة المنتجة للمسلسل السوري "كسر عضم" على اتهامات الكاتب السوري فؤاد حميرة بسرقة الشركة لشخصيات من نصه "حياة مالحة" الذي توقف تصويره بسبب الأحداث عام 2011 بسوريا.

وقالت شركة كلاكيت ميديا، في بيان لها على مواقع التواصل الإجتماعي: "بعد أن حصد مسلسل كسر عضم (إنتاج شركة كلاكيت ميديا كتابة علي الصالح وإخراج رشا شربتجي) جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي والعالم، وجد البعض في نجاح العمل سبيلاً للشهرة والظهور".

وأضافت الشركة في بيانها :"ولأن وقت الشركة وزخم أعمالها لا يمكن إضاعتهما بالغوص في موضوع لا هدف له سوى التشويش، والإساءة، سيتم تخصيص عشر دقائق فقط، يوم الأربعاء القادم 20 أبريل/نيسان الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة للرد على فؤاد حميرة وغيره".

وقال الكاتب فؤاد حميرة إن نص "كسر عضم" مسروق من نصه "حياة مالحة" الذي بدأ تصويره في عام 2011، قبل أن يتوقف سريعا مع بدء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في ذلك العام.

وأوضح سبب تأخره 15 يوما ليدلي بهذا الموضوع بأنه لم يشاهد مسلسل "كسر عضم" عند بدء عرضه التلفزيوني، لكن قرر مشاهدته بعد أن أشار إليه عدد من متابعيه كونه يحمل أحداثا مشابهة لنصه "حياة مالحة"، الذي سبق وتم الحديث عنه في الوسط الفني والإعلامي خلال السنوات الماضية التي أعقبت العام 2011، وكان من المفترض أن تشرف على عملية الإخراج رشا شربتجي.

وشارك حميرة متابعيه التفاصيل في مقال كتبه على صفحته الخاصة على فيسبوك، وظهر بفيديو ليشرح عن ما أسماه عملية "السرقة".

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وسجل مسلسل "كسر عضم" نسب مشاهدة عالية في سوريا والوطن العربي وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل والأداء المتميز للممثلين.

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ويطرح العمل عدة قضايا اجتماعية منها الفساد والإجرام، ومنعكسات الحرب على حياة الناس، العمل من بطولة كاريس بشار وفايز قزق وخالد القيش ونادين تحسين بيك وكرم شعراني وولاء عزام ونور علي وسامر إسماعيل.

المصدر: RT+ Instagram