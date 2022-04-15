أوركسترا سيمفونية تركية تقف دفاعا عن الموسيقى الروسية

أعلن موسيقيو الأوركسترا السيمفونية الرئاسية التركية عن استعدادهم للوقوف دفاعا عن الموسيقى الروسية والموسيقيين الروس.

وذلك على خلفة الحملة المناهضة للفن الروسي التي تشهدها أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وقالوا إن الفن أعلى من السياسة.

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وقالت مديرة الأوركسترا، سيبل أيخان باير:" اتخذنا بالتعاون مع قائد الأوركسترا تري ميكلسن، قرارا بأداء السيمفونية الخامسة لبيوتر تشايكوفسكي على خشبة مسرح الأوركسترا الرئاسية. ويُخطط عما قريب لأن يُقيم عازف الكمان الروسي البارز، مكسيم فنغيروف، حفلا موسيقيا في افتتاح مهرجان " طريق الفن"، وذلك ضمن الثلاثي الذي يضم كذلك الموسيقييْن التركييْن. ويتوقع أن يقام الحفل الموسيقي في 29 مايو المقبل بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية".

ومضت قائلة:" إننا نعير دائما في برامجنا الموسيقية أهمية كبيرة للمؤلفين الموسيقيين والفنانين الروس، إذ إننا نحب من صميم القلب الموسيقى الروسية. وبالطبع فإن تدخل السياسة في الفن يثير قلقا بالغا. لكننا جاهزون دائما للوقوف دفاعا عن الموسيقى والموسيقيين، مع العلم أن الموسيقى هي لغة عالمية ودولية تجمع بين الشعوب.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وصف في 11 مارس الماضي الاعتداءات على الفنانين الروس بأنها أمر غير مسموح به أبدا وقارنها بالفاشية و"استهداف الساحرات".

المصدر: تاس